НИМХ обяви жълт код в 6 области на 2 май, но не за дъжд

НИМХ обяви жълт код за ниски температури и опасност от слани за утре, 2 май.

Предупреждението е в сила за шест области от Западна, Югозападна и Южна България – София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

В тези райони в събота сутрин се очакват температури между минус 2 и 2 градуса, като съществува риск от слани. Към обед температурите ще започнат да се повишават.

През деня повече слънчеви часове ще има преди обед. След това облачността ще се увеличи над цялата страна и предстоят валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 10 и 17 градуса. В София и Варна се очакват около 12 градуса, а в Пловдив – около 14 градуса.

