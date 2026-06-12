Топ синоптик каза какво ни чака до часове и предупреди за Ел Ниньо

След днешното застудяване, синоптикът Петър Янков прогнозира, че в събота и неделя постепенно ще се повишават температурите, като в събота се очакват около 22 градуса в София, а в неделя - около 24 градуса.

Синоптикът коментира и времето по Черноморието.

"В събота вълнението ще бъде умерено с височина на вълните до 2,5 м. Ще бъде ветровито със значителна облачност", добави той.

Янков отбеляза, че в събота ще има намалени видимости в планините, а в неделния ден - повече слънце, като краткотрайни превалявания се очакват в централните и източните части на Стара планина. Температурите на 2500 метра височина ще бъдат между 2-4 градуса.

"Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания. Средните максимални температури за юни са между 24 до 30 градуса. И при това захлаждане се вместваме приблизително в минималните граници", посочи синоптикът в ефира на България Он Еър.

Янков добави, че температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 21-22 градуса по северното, а по южното - до 23 градуса.

По думите му по Беломорието морската вода достига 24 градуса.

"Ел Ниньо" се очертава да се проявява активно юли. Засега се очаква около 80% силно "Ел Ниньо" с температура на морската вода по Екватора около 30 градуса. То влияе повече в източните части на Азия и Океания с проливни валежи. Влиянието му достига и Южна Африка", обясни Янков.

По отношение на влиянието на "Ел Ниньо" в Европа, синоптикът обясни, че има противоречиви мнения на учените, но отбеляза, че е възможно да се наблюдава по-сухо лято с по-високи температури.

В началото на зимата може да има по-влажни периоди с повече валежи от дъжд и сняг, както и по-студено време през втората половина.

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