Последните минути на изгорелия бизнесмен. Замесена е гимнастичка

Шокиращи подробности за последните мигове на бизнесмена Владимир Томов Янков - Владо Загатото, който изгоря жив в луксозната си къща в Банкя.

Загатото бил измъчван жестоко, преди да бъде изгорен жив, предаде ПИК, позовавайки се на източници от МВР. Янков притежава много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Той е добре познат в хайлайф средите със забежките си с известни българки.

ПИК съобщи, че снощи Загатото е вечерял в ресторант "Келари" с бившата гимнастичка Симона Пейчева. Двамата поддържали връзка от 2 години, като живеели на семейни начала, но често се карали и разделяли. По информация на ПИК и този път между двойката възникнал конфликт по време на вечерята и Пейчева не се прибрала с бизнесмена. Това я спасило, тъй като по това време килърите вече го очаквали в дома му.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певицата Мария. Той има две деца от две различни жени. Едно от първата му съпруга Фани и още едно от красавица на име Славена.

Малко след вечерята в ресторант "Келари" и след скандала със Симона Пейчева, Загатото освободил охраната си и се прибрал сам вкъщи. Там го изненадали килърите. Според предварителната информация, с която ПИК разполага, бизнесменът е пребит жестоко и измъчван, след което е изгорен жив, а в последствие е запалена и къщата. Целта на килърите била да заличат всички следи.

Твърди се, че Загатото притежава голям криптопортфейл, който убийците му искали да откраднат.

Припомняме, че Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Сред брандовете, на които е партнирал и представлявал за България са световни гиганти като Pelican Rouge, VendingPack, ICS, PURO Fairtrade Coffee, La Pavoni, Simat, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, ILAB, Evoca Group, Regilait Professional, Ristora, Bibo, Paccor, N&W, SGL, Covim Espresso Life, Gimoka, Pera, Gran Caffè Garibaldi, Vandino Caffè, Miko и много други.

Янков приживе беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн.лв., сочи справка в търговския регистър.