Нов обрат в мистерията край Петрохан: хора влязоха вътре

Има развитие по случая с трагедията в бившата хижа „Петрохан – Околчица“, при която загинаха шестима души. Днес наследниците на жертвите официално влизат във владение на имота.

Разследването започна на 2 февруари, след като в сградата бяха открити телата на трима души. При последвалите процесуално-следствени действия бяха намерени още три тела, а случаят предизвика широк обществен отзвук.

Процедурата по въвеждането във владение се извършва от съдебен изпълнител. Собствеността върху имота преминава към наследниците съгласно разпоредбите на Закона за наследството.

Част от близките на загиналите пристигнаха на място още преди 10:00 часа. След като бяха запознати с процедурата от длъжностните лица, те се отправиха към бившата хижа.

Засилено полицейско присъствие

Пътят към имота, който беше затворен веднага след откриването на първите тела и остана недостъпен до края на април, днес отново е временно ограничен.

На място има три полицейски патрула, които не допускат външни лица до приключване на процедурата по въвеждане във владение.

Все още не е ясно колко време ще продължат действията на съдебния изпълнител. След приключването им достъпът до района се очаква да бъде възстановен.