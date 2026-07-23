Графа проговори за най-тежките загуби

Един от най-обичаните български изпълнители – Владимир Ампов – Графа разказва за болката от загубата на родителите си, за силата на семейството и за малките жестове, които поддържат любовта жива.

„Приемането дойде чак след две години“

Графа споделя, че смъртта на майка му преди десет години го е заварила неподготвен.

„Когато майка ми си отиде преди 10 години, беше голям шок, защото се случи много бързо. Не го очаквах и не бях подготвен“, казва той пред "Супер Магазин".

Изпълнителят разказва, че дълго е преминавал през различните етапи на скръбта, описани от психиатъра Елизабет Кюблер-Рос – отричане, гняв, пазарене, депресия и приемане.

„Така нареченият етап на приемането, или пускането, както искате го наречете, се случи при мен чак след две години, когато бях в Индия в един сюблимен момент.“

По думите му загубата на баща му е била различна, защото семейството е имало време да се подготви психически.

„Имаше предварителна скръб... Но и тя не те прави готов. Тези загуби са много големи.“

Всяка вечер разговаря с родителите си

Графа признава, че и днес усеща родителите си като част от живота си. „Вярвам, че те са около нас и са част от нас.“ Именно тези чувства вдъхновяват песента му „Картина“.

Преди да заспи всяка вечер той отправя мисъл към майка си и баща си.

„Минал е денят и преди да заспя, казвам дума към тях, не една и съща. И разбира се, има молитва.“

„Любовта не е даденост“

Изпълнителят говори откровено и за брака си със съпругата си Мария, с която са заедно повече от две десетилетия. По думите му всяка връзка преминава през трудни периоди, но именно те показват колко силна е любовта.

"С Мария сме преминали през много емоции, през мрак и светлина, но сме си заедно". Според него тайната на дългогодишната им връзка е взаимното уважение, вниманието един към друг и това, че никога не приемат любовта за даденост.

"Всеки ден си я доказваме с малки неща".

Двамата се радват и на вече порасналите си деца, макар че признават, че все по-често си мислят за деня, в който те ще поемат по своя собствен път.

„Сега са много хубави години, които изживяваме заедно четиримата“, споделя Графа.