Решено! Какво се променя за пенсиите, майчинството и монасите от Атон

Народното събрание окончателно прие на второ четене Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година. С гласуваните текстове се осигуряват повече средства за пенсии, здравеопазване и лекарства, а също така се променят част от осигурителните параметри за работещите и самоосигуряващите се.

Над 15 млрд. евро за държавното обществено осигуряване

Общият размер на приходите и трансферите по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, като 6,745 млрд. евро ще бъдат осигурени чрез трансфери от централния бюджет за покриване на недостига.

За изплащането на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е с 1,179 млрд. евро повече в сравнение с 2025 година.

Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по т.нар. швейцарско правило с 7,8%, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 347,51 евро.

Максималният размер на една или повече пенсии остава 1738,40 евро, без промяна спрямо миналата година. За новите пенсионери обаче отпада ковид добавката от 30,68 евро.

По-високи осигурителни прагове

От 1 август 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще стане 620,20 евро, колкото е и минималната работна заплата.

От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава на 2300 евро, като е предвидено и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности.

Промени ще има и за държавните служители. От 1 август 2026 г. те ще започнат да плащат личните си осигурителни вноски при съотношение 80:20 между работодател и служител, а от 1 януари 2027 г. то ще стане 60:40.

Какви са условията за пенсиониране?

През 2026 година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да се пенсионират при навършени 62 години и 6 месеца и 36 години и 10 месеца осигурителен стаж.

За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Майчинството остава без промяна

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, както и обезщетението за бащи, които ползват отпуск за гледане на дете до осемгодишна възраст, се запазва на 398,81 евро.

Парламентът отхвърли предложенията на опозицията за увеличение на майчинството през втората година, за по-високи обезщетения за безработица, за увеличение на максималната пенсия и за запазване на досегашните осигурителни прагове.

Не беше прието и предложението майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението за майчинство.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че и сега съществува стимул за по-ранно връщане на работа, като майките получават 50% от обезщетението, а по-сериозни промени ще бъдат обсъждани при следваща цялостна реформа.

Над 5,2 млрд. евро за здравеопазване

Парламентът окончателно прие и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Приходите и разходите са в размер на 5,256 млрд. евро.

От тях 5,138 млрд. евро ще постъпят от здравноосигурителни приходи, включително 3,187 млрд. евро от здравни вноски и 1,95 млрд. евро от държавни трансфери.

Разходите на НЗОК се увеличават с 412,3 млн. евро, или 8,5% спрямо бюджета за 2025 година.

Най-голям ресурс е отделен за болничната помощ – 2,342 млрд. евро. За специализирана извънболнична помощ са предвидени 351,2 млн. евро, за първична извънболнична помощ – 345,6 млн. евро, а за лекарства, медицински изделия и други плащания – 1,334 млрд. евро.

Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8%, като за държавните служители съотношението между работодател и служител става 80:20.

Здравни права за монасите в Зографския манастир

С единодушие от 192 гласа депутатите приеха предложение на Костадин Ангелов и група народни представители, с което се урежда здравноосигурителният статус на българските монаси в манастира „Свети великомъченик Георги Зограф“ в Света гора – Атон.

Според приетите текстове към 1 август 2026 г. те ще се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.