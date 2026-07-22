Бурята удави морската ни столица

Мощна лятна буря с ураганен вятър и интензивен проливен дъжд връхлетя Варна днес, превръщайки ключови улици и булеварди в бушуващи реки за броени минути. Природната стихия нанесе сериозни материални щети, наводни ниските зони на града и предизвика пълен транспортен хаос в разгара на туристическия сезон. Пороят буквално заля десетки автомобили, като на много места нивото на водата достигна до вратите на превозните средства, блокирайки шофьори и пътници по натоварените градски артерии.

Спасителни екипи на Пожарната и Гражданска защита веднага бяха мобилизирани на терен, за да се справят с последиците от бедствието. Служителите работят по десетки сигнали за отводняване на приземни етажи, мазета, магазини и обществени подлези. Паралелно с това се извършва спешно нарязване и отстраняване на десетки прекършени клони и изкоренени от силноя вятър дървета, които са затиснали паркирани коли и са блокирали платната за движение.

Общинските власти във Варна призоваха гражданите и гостите на града да проявят изключителна бдителност, да избягват пътуванията в градска среда, освен при крайна необходимост, и да не преминават през наводнените участъци под мостове и в близост до дерета. Метеоролозите предупреждават, че опасността от нови интензивни валежи и гръмотевична активност в региона остава висока през следващите часове, поради което всички аварийни екипи остават в режим на пълна готовност.

