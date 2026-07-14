Фрапантна гледка на родното Черноморие потресе плажуващи

Наличие на хигиенни материали – мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж във Варна е установила Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна, след проверка по сигнал за замърсяване на Централния плаж в морската столица, съобщиха от екоинспекцията.

Сигналът е постъпил в неделя, 12 юли, около 10,30 часа. Незабавно след получаването му експерт на РИОСВ – Варна, е извършил проверка в участъка от вълнолома в посока север. При огледа е установено наличие на мокри кърпички както в морската вода, така и по плажната ивица, като концентрацията на замърсяването намалява в посока от юг на север, посочват от екоинспекцията.

Според констатациите замърсяването е вследствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна. В резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката.

Констатирани са и следи от високи води, които потвърждават настъпилото преливане. Към момента на проверката не е установено преливане на отпадъчни води от битовия колектор към дъждовния колектор и съответно в Черно море.

От РИОСВ уточняват, че битовата канализационна система се стопанисва от „ВиК – Варна“ ООД. На дружеството са дадени задължителни предписания да почисти отпадъците по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника.

Екоинспекцията ще проследи изпълнението на дадените предписания. По заявка на Басейнова дирекция от Регионална лаборатория – Варна, са взети проби от морската вода за лабораторни анализи. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на изпитванията.

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