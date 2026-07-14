Хиляди семейства чакат резултатите - излиза първото класиране след 7 клас

Днес ще бъдат обявени резултатите от първото класиране за прием след 7. клас в столичните гимназии – един от най-очакваните моменти за хиляди ученици и техните родители.

Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе изцяло онлайн в периода 8 – 10 юли, припомнят от Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град.

Как работи класирането?

Системата разглежда желанията на кандидатите последователно – от първото към последното. Всеки ученик се класира на най-предното желание, за което събраният от него бал е достатъчен.

Балът за всяка паралелка се определя от педагогическия съвет на съответното училище, като всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно.

Без ограничение в желанията

Всеки кандидат разполагаше с индивидуален профил и код за достъп в електронната платформа, чрез която можеше да кандидатства както за училища в София, така и в други области на страната.

Ограничение в броя на желанията няма. От РУО обаче препоръчват учениците да подреждат внимателно списъка си, като включват не само най-желаните гимназии, но и паралелки, в които имат реален шанс да бъдат приети.

Близо 110 000 ученици на изпитите

Резултатите от националното външно оценяване бяха обявени на 29 юни.

Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 седмокласници и десетокласници от цялата страна.

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