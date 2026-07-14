Удар по любима актриса! Използваха лицето ѝ за измама

В най-хитовия сериал „Под прикритие", чието продължение ще видим наесен, Лилия Маравиля изигра съпругата на комисар Попов – директора на ГДБОП, в ролята бе Владимир Пенев, а сега се наложи и да сигнализира в службата за нещо важно от истинския живот.

Лицето на актрисата Лилия Маравиля, част от трупата на "Театър София", е било използвано без нейно знание в измамна реклама на регенериращ крем чрез технологията дийпфейк. За целта са били манипулирани кадри от нейно реално интервю, излъчено в ефира на NOVA.

„Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса: „Ти рекламираш ли този крем?“, разказа актрисата в предаването „Здравей, България“.

Манипулирали интервюто ѝ

По думите на Маравиля измамата е започнала преди около година. Тя категорично подчерта, че няма никаква връзка с рекламирания продукт и работи единствено с компания, с която има официален договор.

Във фалшивото видео са използвани кадри от нейно истинско телевизионно интервю, а гласът е генериран с изкуствен интелект.

„Разбира се, че това не е моят глас, но за хора, които не ме познават, това спокойно може да изглежда като истина“, каза актрисата.

Сигнал до ГДБОП

След като разбрала за злоупотребата, Лилия Маравиля неколкократно предупредила последователите си в социалните мрежи.

Тя е получила съвет как да действа от своята колежка Гергана Стоянова, която също е станала жертва на подобна схема, но с реклама на друг продукт.

Вече е подаден и официален сигнал до ГДБОП.

Актрисата разказа, че процедурата е отнела няколко часа, тъй като в момента се намира извън България и е срещнала технически затруднения.

„Хората дават пари за неизвестни продукти“

Лилия Маравиля изрази тревога, че подобни фалшиви реклами подвеждат потребителите да купуват продукти със съмнителен произход.

Според нея развитието на изкуствения интелект прави подобни измами все по-убедителни и опасни.

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