"Купуваха без да мислят, сега пресмятат стотинките". Как се промениха българите в Одрин

Одрин от години е една от най-предпочитаните дестинации за българите, които пресичат границата, за да пазаруват, да опитат традиционната турска кухня или просто да се разходят из историческия град. Близостта до България, богатият избор от стоки и по-достъпните цени превърнаха града в любимо място за хиляди туристи.

Напоследък обаче местните търговци забелязват промяна. По думите им потокът от български посетители е намалял, а онези, които все пак идват, пазаруват далеч по-внимателно отпреди, съобщава dariknews.bg, разказвайки историята на Решат Четин – българин от турски произход, който живее и работи в Одрин.

От България до Турция

Историята на Решат започва по време на Възродителния процес. Тогава семейството му напуска България и се установява в Турция.

Въпреки че вече десетилетия живее в южната ни съседка и в дома си говори основно турски език, той не е забравил българския. Напротив – владее го свободно, което обяснява с дългогодишната си работа в ресторантьорството, където ежедневно общувал с туристи от България.

Преди близо пет години се премества в Одрин заедно със семейството си, а днес развива собствен бизнес. В магазина си предлага основно млечни продукти и перилни препарати – стоки, които традиционно се търсят от българските посетители.

„Преди купуваха без да се замислят“

По думите му до края на 2025 г. търговията вървяла отлично.

„Имахме много работа, цените бяха добри, идваха много клиенти и всичко вървеше прекрасно“, разказва той.

Според него обаче след въвеждането на еврото в България картината се е променила.

„Хората все още не са свикнали с новата валута и постоянно пресмятат колко струва всичко в евро и турски лири. Това се отрази на бизнеса ни“, казва Решат.

Той обяснява, че преди българските туристи рядко се колебаели.

„Каквото им трябваше – просто го купуваха. Сега първо питат за цената, после смятат, сравняват и чак тогава решават дали да вземат продукта.“

Инфлацията се усеща и в Турция

Според търговеца промяната не се дължи само на новата валута в България.

И в Турция цените продължават да растат заради високата инфлация, което също оказва влияние върху пазара.

Въпреки това той е убеден, че за много стоки Одрин остава по-изгоден избор.

„Дори с поскъпването тук много продукти все още излизат по-евтино за българите. Това важи за храните, препаратите, дрехите, а и горивото продължава да бъде по-достъпно“, обяснява той.

Лятото също носи спад

Решат обръща внимание и на още една особеност, която влияе върху бизнеса всяка година.

През летните месеци в Турция се завръщат хиляди турски граждани, живеещи в Германия и други европейски държави.

Според него именно тогава местната търговия временно се променя, а посещенията на български туристи намаляват.

Защо Одрин остава любима дестинация?

Въпреки по-предпазливото пазаруване Решат е убеден, че градът няма да загуби своята привлекателност.

По думите му хората идват не само заради цените.

„Тук могат да намерят качествени храни, дрехи, мебели, строителни материали и техника. Съотношението между качество и цена все още е много добро“, казва той.

Но според него Одрин предлага далеч повече от възможност за изгоден шопинг.

„Хората идват и заради турското гостоприемство, вкусната кухня и атмосферата. Това е различно преживяване, което е само на няколко километра от България.“

Петъчният пазар вече е „Балкан пазар“

Една от най-популярните атракции сред българските туристи също е претърпяла промяна.

Добре познатият Петъчен пазар вече носи името „Балкан пазар“.

Той работи два дни в седмицата – в понеделник и петък, като именно петъчният ден остава най-посещаван и предлага най-голям избор от стоки.

Повече от място за пазаруване

Одрин продължава да привлича туристи и със своето богато културно-историческо наследство.

Освен впечатляващата джамия „Селимие“, включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, градът предлага още десетки интересни места.

Сред тях е и Музеят на здравето, където са възстановени помещения от османска болница и могат да се видят любопитни експозиции, свързани с медицината отпреди векове.

Забележителност са и старите каменни мостове над река Марица, които и днес впечатляват с архитектурата си.

Малко известен факт е, че в Одрин има и две действащи православни църкви – „Св. св. Константин и Елена“ и „Св. Георги“, които също привличат посетители.

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