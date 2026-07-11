8500 жалби само за 6 месеца: Омбудсманът алармира за високи сметки, безводие и бедни пенсионери

Само за първите шест месеца на 2026 г. в институцията на омбудсмана са постъпили 8500 жалби, при общо около 11 000 за цялата 2025 година. Това съобщи омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите ѝ увеличеният брой сигнали показва, че гражданите имат доверие в институцията и търсят съдействие за решаването на проблемите си.

„Хората ни вярват. Омбудсманът има ресурс да промени нещо и има много примери, че действително помага“, заяви Делчева.

Най-много оплаквания – за ток, вода и парно

Според омбудсмана най-честите жалби са свързани с потребителските права – високите сметки за ток, вода и парно, както и с качеството на предоставяните услуги.

„През зимата традиционно се увеличават сигналите срещу "Топлофикация" и доставчиците на електроенергия. Сега очакваме да видим дали през лятото няма отново да се изостри проблемът с безводието“, посочи Делчева.

„Държавата не решава системно проблемите“

По думите ѝ много от сигналите се повтарят години наред, което показва липса на трайни решения.

Като пример тя посочи споровете около формулата за изчисляване на сградната инсталация при парното.

„Гражданите обжалват тази формула, следва ново правителство, което леко я променя, и всичко започва отначало. Така не се решават проблемите“, коментира омбудсманът.

Тя напомни и за друг сериозен проблем – загубите във водоснабдителната мрежа.

„Продължаваме да губим между 60 и 80% от водата. За това също няма стратегическо решение“, подчерта Делчева.

Уязвимите групи са забравени в бюджета

Омбудсманът заяви, че по време на обсъжданията на Бюджет 2026 е настоявала за повече средства за най-уязвимите хора.

По думите ѝ помощите за деца с увреждания не са актуализирани вече три години, а средствата, които получават семействата, са крайно недостатъчни за лекарства, рехабилитация и помощни средства.

Делчева обърна внимание и на ниските доходи на пенсионерите.

„Много пенсионери, въпреки увеличението на пенсиите, остават под линията на бедност. Как се чувства човек, който е работил 40 години, а държавата му казва, че е сред най-бедните?“, попита тя.

Социалните мрежи и децата

Според омбудсмана темата за ограничаването на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи е свързана преди всичко с възпитанието и спазването на правилата.

„Възпитанието не е работа само на родителите. Отговорност имат училището, обществото и държавата. Ако не научим децата да спазват правилата днес, след години именно те ще управляват държавата“, заяви Велислава Делчева.

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