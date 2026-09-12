Наше село стана СПА по неволя. Чешмите сухи, изворът спасява
От „Кюстендилска вода“ обясняват, че причината за водния режим е намаленият дебит на водоизточника.
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От „Кюстендилска вода“ обясняват, че причината за водния режим е намаленият дебит на водоизточника.
Рязко е намалял дебита на водоизточниците от жегите
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Родители и експерти предупреждават, че течаща вода има само в 2–3 училища
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