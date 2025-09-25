3,7 млрд. лева трябват за спасяване на България от безводие

Около 3,7 млрд. лева са необходими за най-спешните ремонти на ВиК мрежата в страната.

Това стана ясно вчера на първото заседание на Националния борд по водите.

Огромната сума е предназначена за ключови довеждащи водопроводи и подмяна на най-амортизираната вътрешна мрежа.

„Тази сума е за критичните точки – там, където водоподаването е поставено под сериозен риск“, обясни пред бТВ Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.

Плевен и Ловеч – епицентър на кризата

Плевен е сред най-засегнатите райони. В плана влиза подмяната на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който снабдява Плевен, Ловеч и Троян. Вече са направени първи стъпки: извършено е зониране на града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа. Въпреки това режимът продължава, а най-засегнати са високите квартали „Дружба“, „Сторгозия“ и Девети.

Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.

„Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим“, уточни Бибов.

Национален мащаб на проблема

По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването има в около 200 населени места из страната. Затова спешните инвестиции са ключови, за да се предотврати задълбочаването на кризата и да се гарантира стабилно водоснабдяване както за домакинствата, така и за бизнеса.

Мащабният план цели да върне нормалния режим на водоподаване и да намали огромните загуби по остарялата мрежа, които от години оставят десетки райони на сухо.

