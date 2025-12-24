Известен наш учен закова здраво Цънцарова

Виждам огромен проблем с и на пиещите сутрешно кафе журналисти. Нима не осъзнават, че Цънцарова има изграден имидж. Тя се възприема като ходеща либерална пропаганда.

Никой не се интересува кой я е свалил от екран, а повечето хора се радват че има макар и временна, макар и частична, но справедливост за отсъствието на основните новини, за наличието на вербална и невербална агресия спрямо гости, за допускането само на едната гледна точка и само на определени гости, за форматите „капани“, за забраната на гости и политици…

Това написа в профила си във Фейсбук професорката по политология Антоанета Христова, коментирайки напускането на журналистката от bTV.

"Отдавна журналистическата гилдия трябваше да вземе отношение и да си проведе честния разговор: Какво им пречи? Какво ги страхува? Или може би вярват например, че трябва да защитават само либералната идея срещу патриотично-консервативната? Последното вероятно се отнася до голямата част от журналистите.

Гледайте преподавателите им в журналистическия факултет, и съдете за учениците. Има и допълнителен фактор – журналистическата професия, която издигайки ценноста за абсолютна свобода, я изкривява приемайки личната си свобода като идейно изразяване за основа на професионалното им поведение."

