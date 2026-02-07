Лошото мина! Отиде си най-страшният удар по Земята

Един от най-силните изблици на слънчева активност на 21-ви век бе наблюдаван в началото на февруари и това приключи толкова внезапно, сякаш някой е дръпнал ключа.

Това се казва в доклад на лабораторията по слънчева астрономия на Космическия изследователски институт на РАН.

Според учените, максималният удар върху Земята е бил на 4 и 5 февруари, като са регистрирани 11 изригвания на Слънцето от най-високите класове M и X.

Експертите отбелязаха, че въпреки серията от мощни изригвания, нито едно от събитията не е довело до формиране на значителни емисии от слънчева плазма, способни да предизвикат силни магнитни бури на Земята.

Според изследователите, в близко бъдеще Слънцето може да навлезе в период на относителна стабилизация.

Въпреки че продължителността на този по-лек етап остава неясна, учените са категорични, че скоро повторение на удара от началото на февруари няма да има.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com