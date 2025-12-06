Слънцето избухва мощно. Три критични дни

Най-големият комплекс от слънчеви петна за годината се изправя срещу Земята – и носи със себе си риск от мощни слънчеви изригвания, които могат да предизвикат магнитни бури с глобални последици.

В сърцето на Слънцето, в зоната, обърната директно към Земята, се е настанил гигантски комплекс от петна с номера 4294–4296–4298. Той преминава през централния слънчев меридиан – невидимата ос, която свързва Слънцето и Земята – и според учените от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, следващите три дни ще бъдат критични.

„Общата площ на комплекса надвишава психологически значимата граница от 2000 милионни части от слънчевото полукълбо“, съобщават учените. Това го прави не просто впечатляващ, а един от най-големите слънчеви структури, наблюдавани през настоящия век. Съчетанието от размер, магнитна класификация и математически модели, които предсказват почти 100% вероятност за изригвания, превръща комплекса в потенциален източник на сериозни геомагнитни сътресения.

И все пак – тишината пред бурята. През последните пет дни не е регистрирано нито едно изригване от клас M или X – категориите, които могат да предизвикат реални смущения в комуникациите, навигационните системи и електропреносните мрежи. Но според учените, това затишие е временно. Регионът навлиза в т.нар. „тангенциална зона на удара“ – позиция, от която слънчевите изригвания могат да се насочат директно към Земята.

Магнитните бури, породени от такива изригвания, не са просто научна екзотика. Те могат да доведат до смущения в GPS сигналите, прекъсвания на радиовръзки, повреди в сателитни системи и дори да предизвикат токови удари в електропреносната мрежа. За чувствителните към геомагнитни промени хора – особено тези с хронични заболявания или невровегетативна чувствителност – това може да означава дни на главоболие, безсъние и общо неразположение.

Слънцето, този древен източник на живот и светлина, понякога напомня за своята сурова сила. И когато неговите петна се подредят в гигантски комплекс, обърнат към нас, остава само да наблюдаваме – и да се подготвим. Следващите три дни ще бъдат изпитание не само за учените, но и за технологиите, здравето и търпението на всички нас.

