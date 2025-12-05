Мъжът на Алена пусна разтърсващо разкритие за Борисов

Светлана Тилкова - Алена - беше едно от най-влиятелните имена в българската астрология, консултирала политици и личности в моментите, когато решенията са били съдбоносни. Години наред тя е предупреждавала за тенденции, кризи и политически процеси, които впоследствие са се сбъдвали почти буквално. Най-интересни са думите ѝ към Бойко Борисов през 2020 г. - съвети, които според съпруга ѝ не са били изпълнени и оттам произлизат последствията, които България усеща и днес.

Предупреждението към Борисов и пропуснатата „тънка пътечка“

Не един политик се е допитвал до Алена за съвети. Тя казвала, че ако думите ѝ бъдат чути, може „да преведе слепец над пропаст без мост“. Съпругът ѝ твърди, че Борисов дълго време се е вслушвал, но по време на платените протести през 2020 г. не е направил необходимото.

Алена казала много ясно: кабинетът няма да падне, но Борисов трябва да мине по една невидима „тънка-тънка пътечка“, за да излезе от кризата с чист имидж и без тежки щети. Ако го направи – нямало да има следващо управление на ПП–ДБ, нямало да се стигне до действията на президента с вдигнат юмрук, и страната нямало да преживее тежката политическа криза.

Тази пътечка изисквала смелост и дръзновение, но според съпруга ѝ тя не била извървяна. Преди около 20 години Алена била казала, че Борисов има „кармичен дълг към България“. Този дълг можело да бъде изплатен, но това така и не се случило.

Съпругът ѝ твърди, че Борисов е „подарил два мандата на Румен Радев“, като не излъчил правилни кандидатури за президент от името на ГЕРБ. Според Алена всичко, което тя е написала за „Продължаваме промяната“ преди пет години, се е сбъднало напълно. Тогава тя казала: „народът заслужава това, което има“.

Алена и Тодор Живков – астрологични съвети на най-високо равнище

Светлана Тилкова е давала астрологични съвети още на Тодор Живков. В по-младите си години тя е била симултанен преводач от немски на Живков и постепенно е започнала да му дава и астрологични насоки. Не само той е търсил помощта ѝ, уточнява съпругът ѝ Андрей.

От януари 1983 до май 1984 г. държавата изпраща Алена да учи астрология и психоанализа в „Кеплер Академия“ в Ню Йорк. Това става лично с подписа на Живков, при условия, в които малцина са били допускани да напуснат България. Именно там тя среща своята учителка Линда Гудман. Отношенията между Живков и Алена се развиват като между държавен ръководител и доверен преводач, а с времето – и като човек, който може да получи съвет.

Според Алена, незавършилият нищо Живков е бил на светлинни години по държавническо мислене от политиците, управлявали България през последните десетилетия. Да, грешал думи и преводачите често коригирали речта му, но тя смятала, че той е бил на мястото си и не е крал. За разлика от „най-много от днешните политици, които гледат как да се облажат от кацата с меда“.

Близостта с Людмила Живкова и мистерията около смъртта ѝ

Съпругът на Алена споделя, че тя и Людмила Живкова са били много близки, но никога не е парадирала с този факт. Давала е астрологични съвети и са обсъждали теми за незримия живот. Според Алена, Людмила е била „изключителна, духовна и прогресивна личност, която България не заслужава“.

Относно мистериозната ѝ смърт Алена никога не е „мислела“ – тя е знаела. Съпругът загатва, че Людмила била „Бяла лястовица в комунистическия блок, а белите лястовици никой не ги обича – обществото ги убива“. Повече подробности Алена не е споделяла.

Опити да се унищожи Алена

През годините, според съпруга ѝ, многократно са правени опити за физическото ликвидиране на Алена. Тя била независима, говорела това, което мисли, и това предизвиквало конфликти. Някои хора се страхували, че тя може да им попречи да постигнат целите си.

Алена живеела едновременно в „зримия и незримия свят“. „За нея нямаше нищо скрито, тя знаеше и виждаше“, обяснява Андрей Тилков. „Хора като Алена не са случайни, те са пратеници от Вселената и не могат да бъдат унищожени по човешки начин.“

Преди 5–6 години били платени хора да съберат 111 врачки и магесници, за да направят верига, насочена срещу Алена. Тя го „видяла“ и се забавлявала с идеята, че някой вярва, че може да я унищожи по този начин.

Последните години и символичният край

Светла и съпругът ѝ можели да живеят навсякъде по света, но тя избрала България, вярвайки, че може да помогне. С времето се убедила, че водещо в страната е „далавераджийството и посредствеността“.

Алена винаги е знаела кога ще бъде краят ѝ. В последния брой №300 на списание „Кармичен кръг“, излязъл на 1 декември, тя написала още на 10 ноември, че „звездите я зоват обратно“. За близките това било очаквано, но за обществото – шок. 40-ият ден от кончината ѝ се пада на Рождество – според съпруга в това има ясна символика.

Светла починала от преумора и изтощение след Ковида. Последните 6–7 години работела без почивка, без уикенд и празници, защото „работата е много и трябва да се свърши“. Но, както казва съпругът ѝ, „тялото ѝ е земно“.

