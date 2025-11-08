Няма да повярвате! В съседна на нас държава има "Бермудски триъгълник"

В покрайнините на Клуж-Напока в румъния се простира малка, но страховита гора, чието име отдавна предизвиква тръпки и любопитство. Хоя-Бачу – митичната „обитавана от духове“ гора на Трансилвания – е сред най-загадъчните места в Европа. Тук мъглата пада по-ниско, дърветата се извиват в причудливи форми, а легендите за изчезвания, призраци и извънземни привличат не само туристи, но и изследователи на паранормалното.

Бермудският триъгълник на Трансилвания

„Това място се нарича Бермудският триъгълник на Трансилвания. Много хора са изчезнали тук, а някои твърдят, че това е портал към друго измерение“, разказва екскурзоводът Мариус Лазин, който води нощни обиколки вече повече от десетилетие. В хладния вечерен въздух, докато парата от дъха му се носи като бели призраци, той осветява с фенерчето си гъстите букови дървета. Мълчанието се нарушава само от стъпките по листата и далечния вятър.

Гората е малка – едва два квадратни километра – но се е превърнала в сцена на безброй легенди. Сред тях е историята за овчаря, дал името си на мястото, изчезнал заедно с двеста овце, и за хора, които навлезли между дърветата и повече не се върнали. Лазин обаче уверява с усмивка: „Не се притеснявайте. Туристите ни се връщат на сто процента.“

Между мит и реалност

През 1968 г. военният техник Емил Барня заснема НЛО, носещо се над кръгла поляна в центъра на гората. Оттогава мястото придобива световна слава. Йоги, шамани, уфолози и изследователи на необяснимото от цял свят пристигат, за да почувстват енергията на Хоя-Бачу. Местните жители разказват истории за хора, които чуват шепот сред дърветата, за светлини без източник и за усещането, че не са сами.

Мариус казва и за момиче, което изчезнало по време на пикник и се появило пет години по-късно без следи от остаряване, сякаш времето за нея е спряло. Такива разкази подхранват репутацията на гората като място, където законите на физиката не важат. „В Хоя-Бачу границата между реалността и въображението е почти невидима“, казва той, докато светлината на фенера му проблясва по извити стволове, приличащи на застинали сенки.

Между мистиката и модерността

Днес мистичната гора е изправена пред нова заплаха – не от духове, а от строители. Клуж-Напока, един от най-бързо развиващите се технологични центрове в Източна Европа, постепенно настъпва към гората. Частни предприемачи настояват за изсичане на дърветата и изграждане на жилищни комплекси. Няколко хектара редки дъбове са защитени, но самата Хоя-Бачу няма официален статут на защитена територия.

Природолюбители и екскурзоводи се надяват, че властите ще осъзнаят потенциала на мястото като туристическа атракция и ще го опазят. Хората вярват, че Хоя-Бачу не е просто гора, а врата към миналото и митологията на Трансилвания – земя, в която легендите за вампири, духове и проклятия никога не умират.

