Обичана родна певица вдига сватба! Ето кога

Михаела Маринова планира сватба през лятото! 27-годишната певица се сгоди през август, но няма време да избере булчинска рокля за големия ден.

Тя все още се опитва да свикне с мисълта, че скоро вече няма да е госпожица, а госпожа. Пази в тайна всички подробности за годеника си, освен няколко общи снимки с него.



Очаква се младата певица да каже официално "Да!" на своя любим в края на идното лято. Тя обаче все още не може да намери време за подготовка за сватбата. Била прекалено заета с работа, за да намери свободна пролука за пробване на рокли, изготвяне на списък с гости, избор на тема на тържеството и изпипването на всички подробности около големи ден, който се очаква да се гледа под лупа и от нейни колеги, и от близки и роднини, че даже от представители на родните медии.

Певицата се чудела как ще вмести всичко това в графика си, който бил запълнен от месеци. Освен, че записва нови парчета и ходи по участия, тя напоследък е заета и непривичен за обичайното й ежедневие ангажимент – изявява се и като актриса на сцена. В Музикалния театър в София я взеха за главна роля в мюзикъла "Кабаре". Образът преди години е изигран от самата Лайза Минели и Мишето не искала да се изложи, когато я сравняват със световния еталон.

При всички тези ангажименти не оставало време да се занимава с предстоящата сватба, а времето лети и, както в момента изглежда, че големият ден е далече, така и няма секунда за губене, ако не иска след това да клюкарстват зад гърба й, че не се е справила добре с голямото събитие. Певицата все още не можела дори да свикне да нарича любимия си "годеник", а го представя като своя приятел.



"Прясно ми е", обяснява тя за годежа. Всъщност за пръстена на безимения й пръст се разбра още в началото на август, когато Мишето го показа в социалните мрежи. Талантливата певица сподели с феновете си няколко кадъра от фотосесия със своя избраник, които обясни с думите: "Написах безброй песни, търсейки теб. Търпеливо те чаках. Мечтаех те. "Сега си тук до мен" – прошепвам в моите "100 мечти" и казвам най-увереното си “ДА"!".



Сега вече всички знаят как изглежда годеникът на Михаела Маринова. Той е сниман в клипа към песента й "100 мечти". Звездата обаче отказва да сподели името му, както и с какво се прехранва, пише "Уикенд".

