Аферата “Петрохан”. 3 бомби цъкат в държавата

Три бомби цъкат в държавата след гръмването на аферата „Петрохан“. Трима мъже – добре обучени рейнджъри и заможни бизнесмени, бяха открити на 2 февруари мъртви от куршум в главата в хижа край прохода. Тройното убийство взриви държавата и роди хорър, който тръгна в три посоки: трафик на наркотици, хора и оръжие, педофилска мрежа и политическа следа, която води към „Промяната“. Екоминистърът на Кирил Петков - Борислав Сандов, подписал споразумение с НПО-то на рейнджърите 25 дни след създаването му. В същото време бившият МВР-шеф Бойко Рашков удобно закрил МВР-то в Годеч. Така за мъжете, представящи се за пазители на гората, се отворила свободна територия. Пиле не можеше да прехвръкне, казват местните хора от село Гинци.

Сред дарителите на НПО-то, действало като паравоенна организация, се оказа и столичният кмет Васил Терзиев.

Тройното убийство и цялата злокобна афера около хижа "Петрохан" показват нещо много страшно от държавно-политическо гледище. Показват как един самозабравил се политически кръжец, чрез излъчения от него екологичен министър, е злоупотребил драстично с държавната власт, за да легитимира превръщането на този планински регион в частно феодално владение на група съмнителни лица под прикритието на НПО, наименувано "агенция", с очевидно измамливата цел да подвежда, че е държавен орган, коментира топ конституционалистът доц. Борислав Цеков. И отсече: Ето това е "завладяната държава" в действие. За нея в Тик-ток няма да чуете. Но това е злокачествен тумор!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com