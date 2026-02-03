Първи подробности за намерените тела край Петрохан. Кои са те

Кървав ужас с намерени три тела, при хижа край прохода Петрохан. Те не са на криминално проявени лица. Това каза на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той добави, че полицията работи по абсолютно всички версии, които са възможни.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза още Васков и уточни, че се чакат аутопсии и експертизи.

Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com