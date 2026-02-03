Крими

Първи подробности за намерените тела край Петрохан. Кои са те

Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация,

Снимка: БТА
03 фев 26 | 15:26
3224
Фатме Мустафова

Кървав ужас с намерени три тела, при хижа край прохода Петрохан. Те не са на криминално проявени лица. Това каза на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той добави, че полицията работи по абсолютно всички версии, които са възможни.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза още Васков и уточни, че се чакат аутопсии и експертизи.

Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той.

Автор Фатме Мустафова

cilace9802
преди 50 минути

