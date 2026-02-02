Трифонови влудиха живота на Мартин Чой

Натали Трифонова се оказа доста мързелива като майка. Бебето й е едва на 4 месеца, а тя не се справя с отглеждането му. Затова се е наложило майка й Ванина да поеме грижите по малкия Арън.

Сръчната баба не просто помага на дъщеря си, а направо се е нанесла при нея, за да става за нощното хранене и като цяло да бъде по 24 часа на разположение. Отделно вършела и домакинската работа в дома, докато синоптичката само се подпирала и се правела на много изморена от раждането, което беше преди цели 4 месеца.

Основният проблем обаче не е в мързела на изкусителната блондинка, а в това, че нанасянето на Ванина не се нрави особено на партньора й Мартин Чой. Никой мъж не би искал да живее с тъща си и да се съобразява по цял ден с нея.

На Трифонова обаче не й пукало за чувствата на мъжа, от когото роди първата си рожба. Тя изобщо не била влюбена в него, а забременяла, за да не изтърве последния влак, защото прехвърли вече 30-те.

Натали и Мартин се запознаха в "Култ" по Би Ти Ви, където тя беше водеща до края на май миналата година. Той й беше гост преди 2 години и така искрата помежду им пламнала. Първоначално всичко било на сексуална основа, дори по заведения не излизали заедно. След това обаче водещата решила, че биологичният й часовник напредва и го изиграла, като спряла да си пие противозачатъчните хапчета.

Самият Чой никога не е искал дете от Натали. Той дори я беше напуснал, докато беше бременна, но после пое отговорност за детето.

Синоптичката обаче е от новото поколение жени, които не чистят, не готвят и не въртят дома като цяло, дори в грижите на децата си не участват пълноценно. За всичко това разчитат на майките си, които в пенсионна възраст превиват гръб, за да слугуват на разглезените си дъщери, пише Клюки.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com