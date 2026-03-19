Нов политически фронт - Радев представя програмата на формацията си

Бившият президент Румен Радев влиза в активна предизборна офанзива и днес ще представи програмата на коалиция „Прогресивна България“, с която ще се яви на вота на 19 април. Той ще води листите в Бургас и в 25 МИР-София, като заявява ясни политически амбиции за промяна на управлението.

Формацията влиза в кампанията със силни заявки за демонтаж на досегашния модел и рестарт на държавата. Очаква се представянето да постави тон на сблъсъка в оставащите седмици до изборите.

По думите на Радев основните приоритети са премахване на олигархичния модел, ограничаване на корупцията и ускоряване на икономическото развитие. Той подчерта, че битката не е нова, а продължава вече години.

„Тя лидерската битка се води от 9 години и повече. Ние непрекъснато сме били в битка и това е битката за освобождаване на България от този порочен управленски модел, който наблюдаваме всички тези години. Двама човека олицетворяват този кръг – техните снимки бяха по протестите на площадите от края на миналата година“, заяви той.

От екипа на коалицията също подчертават, че програмата е изградена върху икономически и социални приоритети, а не върху предизборни обещания без покритие. Пред БНР Явор Гечев определи платформата като реалистична и насочена към защита на националния интерес.

„Тя не е куха платформа, тя не е популизъм, а е икономически силна България, базирана на националния интерес, който на практика трябва да има силна икономика и добра социална политика. Тук не е амбицията просто да се спечелят изборите, амбицията е да се променя държавата и то да се променя по друг начин“, посочи той.

Гечев каза, че реалната промяна минава през сериозна парламентарна подкрепа, като прогнозата му е за потенциал от 120 депутати за „Прогресивна България“.

