Радев: Наш общ дълг е да съхраним българския дух

Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения, написа лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев във Фейсбук по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия – 6 май.

Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението, заявява Радев.

На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата, добавя Радев.

