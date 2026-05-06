Слънцето отново изригна! Силна магнитна буря през следващите часове

Нова серия от слънчеви изригвания ще предизвика геомагнитни бури с различна интензивност, които ще продължат през слеващите дни, прогнозира SWPC, пише RBC-Ukraine.

6–7 май. Очаква се пикът на геомагнитната буря. Показателите могат да достигнат 5 точки (червено ниво). Хората, чувствителни към времето, трябва да бъдат особено внимателни през тези дни.

8 май. Магнитосферата ще започне да се стабилизира, като активността ще спадне до 3 точки. Организмът постепенно ще започне да се възстановява.

9 май. Условията се връщат към нормалното. Геомагнитният фон ще се стабилизира, което ще позволи на хората най-накрая да „си отдъхнат“.

Какво е магнитна буря

По време на слънчеви изригвания в космоса се изхвърлят микрочастици, които се сблъскват с висока скорост с магнитния щит на Земята. Този сблъсък причинява смущения, известни като магнитни бури.

Слабите и умерените бури обикновено засягат хората, чувствителни към времето, но силните геомагнитни бури могат да повлияят почти на всички и също така да нарушат комуникациите, радиосигналите и работата на спътниците.

Кой е в риск?

Хора, чувствителни към времето

Хора със сърдечно-съдови заболявания или хипертония

Възрастни хора и бременни жени

Хора с хроничен стрес или силна умора

Най-чести симптоми:

Внезапни мигрени или усещане за тежест в главата

Колебания в кръвното налягане и учестен пулс

Болки в ставите и мускулна слабост

Нарушения на съня: безсъние през нощта или прекомерна сънливост през деня

Раздразнителност и емоционална нестабилност

Как да се предпазим:

Магнитните бури могат да повлияят на вискозитета на кръвта, което натоварва допълнително сърцето. За да преминете по-леко през този период, следвайте тези прости съвети:

Хидратация. Пийте повече чиста вода. Билкови чайове с мента или маточина могат да помогнат за успокояване на нервната система.

Избягвайте стимуланти. Ограничете кафето, енергийните напитки и алкохола - те могат да засилят ефекта върху кръвоносните съдове.

Хранете се леко. Избягвайте мазни и прекалено солени храни, за да предотвратите отоци и скокове в кръвното налягане.

Сън и чист въздух. Осигурете си поне 7-8 часа сън. Вечерна разходка навън може да облекчи психическото напрежение по-добре от устройствата.

Следете лекарствата. Ако имате хронични заболявания, уверете се, че разполагате с необходимите медикаменти.

