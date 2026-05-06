Слънцето отново изригна! Силна магнитна буря през следващите часове

Нова серия от слънчеви изригвания ще предизвика геомагнитни бури с различна интензивност, които ще продължат през слеващите дни, прогнозира SWPC, пише RBC-Ukraine.
6–7 май. Очаква се пикът на геомагнитната буря. Показателите могат да достигнат 5 точки (червено ниво). Хората, чувствителни към времето, трябва да бъдат особено внимателни през тези дни.
8 май. Магнитосферата ще започне да се стабилизира, като активността ще спадне до 3 точки. Организмът постепенно ще започне да се възстановява.
9 май. Условията се връщат към нормалното. Геомагнитният фон ще се стабилизира, което ще позволи на хората най-накрая да „си отдъхнат“.
Какво е магнитна буря
По време на слънчеви изригвания в космоса се изхвърлят микрочастици, които се сблъскват с висока скорост с магнитния щит на Земята. Този сблъсък причинява смущения, известни като магнитни бури.
Слабите и умерените бури обикновено засягат хората, чувствителни към времето, но силните геомагнитни бури могат да повлияят почти на всички и също така да нарушат комуникациите, радиосигналите и работата на спътниците.
Кой е в риск?
Хора, чувствителни към времето
Хора със сърдечно-съдови заболявания или хипертония
Възрастни хора и бременни жени
Хора с хроничен стрес или силна умора
Най-чести симптоми:
Внезапни мигрени или усещане за тежест в главата
Колебания в кръвното налягане и учестен пулс
Болки в ставите и мускулна слабост
Нарушения на съня: безсъние през нощта или прекомерна сънливост през деня
Раздразнителност и емоционална нестабилност
Как да се предпазим:
Магнитните бури могат да повлияят на вискозитета на кръвта, което натоварва допълнително сърцето. За да преминете по-леко през този период, следвайте тези прости съвети:
Хидратация. Пийте повече чиста вода. Билкови чайове с мента или маточина могат да помогнат за успокояване на нервната система.
Избягвайте стимуланти. Ограничете кафето, енергийните напитки и алкохола - те могат да засилят ефекта върху кръвоносните съдове.
Хранете се леко. Избягвайте мазни и прекалено солени храни, за да предотвратите отоци и скокове в кръвното налягане.
Сън и чист въздух. Осигурете си поне 7-8 часа сън. Вечерна разходка навън може да облекчи психическото напрежение по-добре от устройствата.
Следете лекарствата. Ако имате хронични заболявания, уверете се, че разполагате с необходимите медикаменти.
