Скандално невежество стресна Йорданка Христова в ефир

Голямата Йорданка Христова даде пространно интервю в "Преди обед" по Би Ти Ви. Тя представи тритомната си автобиография "Изповед" и разказа много за своя интересен живот.

Певицата, която е изключително популярна в Куба, където масово момичетата са кръщавани Йорданка, но е известна по целия свят, сподели, че е била навсякъде, единствено не е успяла да посети Австралия и Виетнам. Щяла да пътува и до там, но COVID пандемията й попречила. Последно тогава щяла да се връща в Куба, но пак заради ограниченията не могла да осъществи плановете си. Вече не иска да лети до Oстрова на свободата, защото приятелите й отлетели в "по-добрия свят".

"Ще ми бъде пусто в Куба", призна Данчето.

На въпрос дали са верни твърденията за нещо по-интимно между певицата и Фидел Кастро тя каза, че това са глупости, единствено се познават "и точка". На различни приеми в България и зад граница с известни дипломати е имало флиртове, но не е имало провокации и неприятни моменти. Кавалерите, с които общувала, усещали ледената завеса, която спуска и определи тези флиртове, като състезание без резултат. Пред интервюиращите Оля Малинова и Яна Донева Христова спомена и намеци от колеги, но винаги знаела как да постъпи, за да ги отреже навреме.

В един момент се стигна до здрав гаф. След като прочете сценария, Оля Малинова зададе поредния въпрос:

"Ти изпяваш преди повече от 40 години "Обичам те до тук"", започна тя и щеше да пита как обича Йорданка Христова, но тя я поправи.

"Обичам те до тук... Нямам такава песен! Такава песен има ФСБ, "Формация Студио Балкантон", обясни Христова и запя големия хит на колегите си.

"Да, да", смути се водещата, но малко по-късно имаше нова грешка, когато мъжът на Данчето Георги Стоичков бе объркан с баща му Григор Стоичков.

Христова не е била член на никоя партия. След 1989 година обаче от нея се отдръпват много хора от музикалните среди, които сложили "сините дрехи". Причината е, че е снаха на големия функционер на БКП Григор Стоичков. Решили, че е "червена" и галеник на властта. Тогава се считало, че всичко от соца е гадно и ужасно.

Данчето, която е известна цесекарка, сподели, че баща й бил славист, но тя се запали по "армейците" от малка. Сестра й била от "ДСО Динамо", както по онова време се казва "Левски". Двете имали вражда на футболна тема.



