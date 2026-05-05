Градските птици се страхуват от жените повече от мъжете. Обяснението?

Учени намират все повече доказателства, че животните могат ясно да различават хората по пол и да променят поведението си спрямо това дали срещу тях стои мъж или жена. Ново изследване на италиански учени потвърждава тази хипотеза при птиците. Данните показват последователен модел на реакция, който се наблюдава в различни държави и видове. Причините за това поведение обаче все още остават неясни.

Голямо изследване в пет държави

Проучването, публикувано в списанието People and Nature, обхваща Чехия, Франция, Германия, Полша и Испания. Анализирани са 2581 наблюдения на поведението на 37 вида птици в градски паркове и зелени пространства през пролетта на 2023 г. Учените са проследили как птиците реагират при приближаване на хора.

Строго контролиран експеримент

За да се избегнат външни влияния, изследователите използват мъж и жена с еднакъв ръст и сходно облекло в неутрални цветове. Двамата се приближават към птиците с нормална скорост, като се правят усилия да се минимизират визуалните различия.

„Можем да изключим влиянието на грубата морфология, тъй като жената и мъжът, работещи на този обект, са били с еднакъв ръст и са крили косата си, ако е била по-дълга от тази на партньора им“, отбелязват изследователите.

Птиците допускат мъжете по-близо

Въпреки всички мерки резултатът е ясен и повтаряем - птиците позволяват на мъжете да се приближат средно с около 1 метър по-близо, което е приблизително 11% разлика. Тази тенденция се наблюдава във всички изследвани държави и при повечето видове.

Освен това мъжките птици като цяло показват по-смело поведение и също допускат хората на по-малка дистанция.

Причините остават неясни

Учените все още не могат да обяснят със сигурност защо се наблюдава този ефект. Сред разглежданите хипотези са разлики в походката, миризмата, гласа или дори еволюционна памет.

Една от теориите предполага, че в миналото жените в ловно-събирателските общества са ловували дребни животни, включително птици, което може да е оставило траен отпечатък в поведението им. Засега обаче изследователите подчертават, че това са само предположения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com