ЕС взе окончателно решение за шофьорските книжки

Европейският съюз сложи край на дългогодишния спор относно тестовете за по-възрастни шофьори. Вече няма да има задължителни здравни проверки, но също така няма да има различно отношение към отделните групи шофьори. Безсрочните шофьорски книжки остават в миналото и всеки шофьор, независимо от възрастта, ще трябва да потвърждава на всеки десетина години, че може законно да седне зад волана. Това е решение, което ще промени ежедневието на милиони шофьори, макар и не толкова радикално, колкото някои страни искаха.

Край на вечните шофьорски книжки

Според последните решения на Европейския парламент относно шофьорските книжки, дигиталната версия на документа ще бъде приета във всички страни от ЕС. Също така беше договорено, че шофьорските книжки за леки автомобили и мотоциклети ще имат максимален срок на валидност от 15 години, като това важи не само за нови, но и за по-ранно издадени документи като безсрочен срок, предава "Аутомедия".

Шофьорите с документ, който няма краен срок, ще трябва да го заменят, като цялата процедура ще започне през 2028. До 2033 всички шофьори вече ще имат шофьорска книжка с максимален срок на валидност от 15 години. Въпреки това, от 2028 шофьорските книжки, издадени през 2013 с валидност от 15 години, ще започнат да изтичат.

Какво очаква тези шофьори?

Европейският съюз все още не е решил да въведе задължителни медицински прегледи, оставяйки това решение на държавите членки. Всяка от тях ще може сама да определи дали условието за получаване на нов документ ще бъде преминаване на тестове, потвърждаващи способността за шофиране, или самооценка и изявление от водача, че се чувства достатъчно здрав да седне зад волана.

В същото време обаче проектът на новите разпоредби включва предложение да се даде на семейните лекари правото – а в някои случаи и задължението, да информират съответните органи за пациенти, чието здравословно състояние може да представлява заплаха при движението по пътищата.

Новите регулации трябва да бъдат одобрени от отделните страни

Новите регулации, които Европейският съюз ще въведе (те трябва първо да бъдат одобрени от всички държави членки, което е по-скоро формалност), също предполагат въвеждането на единна цифрова шофьорска книжка, която ще бъде валидна във всички страни от ЕС, както и промяна в правилата, приложими за младите шофьори, които ще бъдат подложени на по-строги правила за движение, по отношение на ограниченията на скоростта, през първите две години.

