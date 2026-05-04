Тамара Глоба: Май носи изпитания на 3 зодии, други 3 преминават през трансформация

Според известната руска астроложка Тамара Глоба май 2026 г. е повратна точка - месец, в който последиците от предишни избори започват да се проявяват по видим и често неизбежен начин. Според експертът това не е период, движен от случайността или внезапния късмет, а от причинно-следствени връзки. Ситуации, които преди са изглеждали неясни или нестабилни, започват да се изясняват, принуждавайки хората да се изправят пред реалността и да вземат осъзнати решения за своята посока.

Общата атмосфера е по-сериозна и по-устойчива в сравнение с април. Вместо турбулентност и непредсказуемост, май носи усещане за отговорност. Хората са насърчени да обмислят внимателно действията си, тъй като импулсивните решения вероятно ще доведат до затруднения. Дисциплината, търпението и стратегическото мислене се превръщат в ключови качества, особено по въпроси, свързани с кариерата, финансите и личните отношения.

За огнените знаци - Овен, Лъв и Стрелец - месецът поставя изпитания, свързани с отговорността. Овен може да усеща, че напредъкът е по-бавен от очакваното, което изисква упоритост и устойчивост. Лъвът може да се сблъска с напрежение във взаимоотношенията, особено ако гордостта пречи на комуникацията. Стрелецът, от своя страна, може да срещне обещаващи възможности, но успехът ще зависи от готовността за решителни действия и премерени рискове.

Земните знаци - Телец, Дева и Козирог - са насочени към практичните въпроси и дългосрочната стабилност. Телецът вероятно ще се фокусира върху финансови решения и материални въпроси. Девата може да почувства нужда да преосмисли кариерните си цели или да пренареди приоритетите си, докато Козирогът продължава по стабилен път с бавен, но значим напредък. При тези знаци акцентът е върху изграждането на нещо устойчиво, а не върху бързите резултати.

Въздушните знаци - Близнаци, Везни и Водолей - преминават през по-интензивен период. Близнаците могат да се изправят пред неочаквани обрати, изискващи гъвкавост и бързо мислене. Везните са подтикнати да вземат важни решения, особено в сферата на взаимоотношенията и финансите. Водолеят може да преживее вътрешно напрежение или несигурност, но именно този натиск може да доведе до значими пробиви, ако бъде управляван разумно.

Водните знаци - Рак, Скорпион и Риби - преминават през месеца чрез емоционална дълбочина и трансформация. Ракът насочва вниманието си към дома и семейството, поставяйки акцент върху личните връзки. Скорпионът вероятно ще преживее дълбока промяна - вътрешна или външна. Рибите разполагат със силна интуиция, но трябва да останат здраво стъпили на земята и да избягват бягството от реалността.

Самият месец протича на етапи. В началото на май може да има напрежение и нестабилност, докато средата на месеца носи ключови решения, които могат да оформят бъдещето. Към края на май много ситуации достигат до своя развой, разкривайки последиците от предишни действия и задавайки тона за това, което предстои.

Май 2026 г. не е свързан с лекота или безпроблемен успех. Това е период, който изисква честност, зрялост и готовност да се освободим от всичко, което вече не работи. Тези, които подхождат с яснота и отговорност, имат шанс да изградят по-стабилна основа за останалата част от годината и да превърнат предизвикателствата в реален напредък.

