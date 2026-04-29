Тамара Глоба обеща успех и пари на 4 зодии през май

Според известната руска астроложка Тамара Глоба за 4 зодии май ще бъде истинска точка на растеж, с шансове за успех, пари и приятни промени.

Близнаци

Началото на май ще даде на Близнаците енергия и вдъхновение. Ще искате да правите нещо, да общувате и да правите планове. Нещата ще вървят доста добре в личния ви живот, но е най-добре да сте нащрек – няма да е зле да сте по-фокусирани. С парите ще е по-лесно: възможни са стабилни доходи и вълнуващи възможности. Основното е да продължите добрата работа, когато късметът ви идва на помощ.

Рак

Май ще даде на Раците чувство на увереност – сякаш нещата най-накрая започват да се получават. Има шанс да реализирате печалба или да намерите нови начини за печелене на пари. В работата се задават добри промени, които биха могли да проправят пътя за нещо по-голямо. Но към края на месеца е най-добре да се съсредоточите върху семейството и близките си – те може да се нуждаят от вашето внимание.

Везни

За Везни май ще бъде време на промяна. Нови хора, предложения и идеи може да нахлуят в живота ви. Късметът ще бъде с вас, но не се хващайте веднага за всичко. Вместо това, обмислете внимателно какво се предлага – не всяка печеливша сделка е наистина печеливша. Да, това звучи като съвет от майка ви, но тя би го одобрила.

Водолей

Водолеят ще има смесен месец: ще има върхове и спадове. Приятелите и семейството ще бъдат във фокуса - подкрепата на близките ще бъде от решаващо значение, така че не я пренебрегвайте. Работата и бизнесът биха могли да донесат добри доходи, така че усилията ви ще си заслужават, пише zajenata.bg.

