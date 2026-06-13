Най-големият изборен спец с прогноза за президентските избори

Прогноза за президентските избори направи в ефира на Нова тв най-големият изборен спец у нас - проф. Михаил Константинов, който днес е част от дрийм тима анализатори на "Галъп".

Според проучванията до момента Илияна Йотова със сигурност ще стигне до балотаж, категоричен бе Константинов. Той прогнозира, че Румен Радев ще я подкрепи на вота.

Подкрепата от страна на "Прогресивна България” за нея е абсолютно необходима. Ако я няма, това ще се зачете като предателство от обществото. Тя се държи лоялно към бившия си партньор и настоящ премиер Румен Радев, а българинът не обича предателите, коментира топ математикът и допълни: Да, българите често предават, но не обичат предателите..

Михаил Константинов коментира и хипотезата за кандидатирането на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентска двойка. "Те ще се борят за балотаж. Имат примера на Бойко Борисов, който от главен секретар на МВР до кмет на София и три пъти премиер на страната", изтъкна анализаторът, но остана скептичен към шансовете на ТикТок дуета.

Той коментира първия месец от управлението на "Прогресивна България". "Управляващите още не могат да говорят с обществото, не могат да обяснят какво правят. Когато една политическа сила е опитна, тя си избира няколко говорители, които да обясняват какви политики правят. Когато един човек обяснява, става ясно. При "Прогресивна България” имаме повече от един. Много важна позиция в една партия е тази на говорител", изтъкна той.

"Управлението започна с грешки, но започват нещата да се оправят", каза още проф. Константинов.

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