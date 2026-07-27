Шпионско цунами тресе България! ДАНС ги погна

Истински шпионски трилър взриви държавата, след като Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) публикува своя шокиращ доклад за изминалата година. Родните агенти са предприели брутални и безпощадни действия срещу над 40 чужди граждани, заловени в крачка при мащабни операции за противодействие на чужди специални служби на наша територия. Извънредният документ, който беше депозиран в Министерския съвет, разкрива невиждан по мащабите си натиск срещу националната ни сигурност.

Спешно експулсиране и петгодишна чудовищна забрана за ЕС

Скандалът придоби международни размери с разкритията за тежка руска агентура у нас. Председателят на ДАНС лично е подписал заповеди за експулсирането на руски граждани, действали брутално срещу българските интереси. Един от тях е закопчан за директна съпричастност към руските специални служби, като освен отнемането на правото за пребиваване в България, той е отнесъл и пълна забрана за влизане на територията на целия Европейски съюз за срок от 5 години. Наред с това, ДАНС е отрязала мераците на 25 чужденци за български паспорти заради същите опасни обвързаности.

Национално предателство: Нашенец облече руската униформа в Украйна

Най-голямата бомба в доклада обаче е свързана с български гражданин, който най-демонстративно се е присъединил към руските въоръжени сили на фронта в Украйна. По информация на контраразузнаването, Софийската градска прокуратура вече е образувала мащабна проверка по случая. Агенцията алармира и за зловещ ръст на хакерските атаки срещу стратегически обекти, държавни институции и общини, както и за огромни пробойни в енергийната ни сигурност заради ненапълно преодоляната зависимост от руско ядрено оборудване.