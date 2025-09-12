Росен Желязков проговори за ДАНС, попари мерак на Атанас Атанасов

"Правителството все още чака официалната позиция на президента Румен Радев относно предложението им ДАНС да бъде оглавена от досегашния зам.-председател Деньо Денев." Това заяви премиерът Росен Желязков от парламентарната трибуна в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Атанас Атанасов. Питането бе свързано с назначението на ръководителя на службата.

Едностранно не може да се назначи председател на ДАНС. Нужно е съгласие и на МС, и на президента, обясни министър-председателят.

Премиерът подчерта, че са спазили установената още от 1997 г. практика за съгласуване и са изпратили кандидатура на "Дондуков" 2 още на 1 юли.

Желязков припомни, че правителството предлага Деньо Денев за шеф на ДАНС, но президентът отказва да го назначи, като каза:

"Президентът изрази своята позиция пред обществото, но очакваме да се произнесе по съгласувателната процедура."

Правителството не носи отговорност за изпълнение компетенциите на други органи на власт. Вашето твърдение, че ситуацията устройва управлението, не я споделям, обърна се премиерът към Атанас Атанасов.

Росен Желязков попари мерака на Атанас Атанасов да сложи ръка върху контраразузнаването и не се съгласи с идеята на депутата, който е шеф на парламентарната спецкомисия за контрол над службите, правителството да предложи няколко кандидатури за шеф на ДАНС, а концепциите им да бъдат представени пред депутатите в парламентарни комисии.

"Това може да се реализира чрез промени в закона за ДАНС", напомни той. И отбеляза, че ако законодателят оцени за необходимостта от подобна регламентация чрез подбор, правителството ще се съобрази. "МС изпълнява закона какъвто е приет от НС. Вашето предложение не отговаря на съответстващата разпоредба и МС няма как да я приложи", категоричен бе министър-председателят.

В момента контраразузнаването се оглавява от временно изпълняващия длъжността председател Деньо Денев. Той е заместник на бившия шеф на агенцията Пламен Тончев, който подаде оставка от поста си и беше избран от Народното събрание да оглави комисията по досиетата.

По закон председателят на ДАНС се назначава с указ от държавния глава по предложение на Министерския съвет. От кабинета пратиха на президента Румен Радев номинацията на Денев. Радев обаче категорично отказа да приеме предложението, като обвини управляващите, че извършват чистка в агенцията.

