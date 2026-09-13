Нови правила за Спецов
Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
Следете всички новини, анализи и коментари за Росен Желязков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавата с нов контрол над „Лукойл Нефтохим“
Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г.
Тръгна интересен слух за бившия премиер
Лидерът на ГЕРБ похвали Росен Желязков и министрите му
Рокади в парламента след встъпването на служебния кабинет
Повече от 2 месеца правителството работи в оставка
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проговори по горещата тема за бъдещето на енергийното острие Делян Добрев в ГЕРБ.Забавлявам се с медийните измишльотини...
То е изключително важно за установяване на мир, каза премиерът в оставка
Президент, премиер и военен елит на страната се включват във форума за глобалната сигурност
Укрепването на двустранните връзки в отбраната и енергетиката бяха във фокуса на срещата
За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов, каза премиерът
Премиерът и външният министър поздравиха Николай Младенов
Двамата проведоха кратък разговор
Проуктът е ключов за енергийната сигурност на България
Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл, каза премиерът
Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести, каза Радев
В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението
Отиваме ли на избори и приемаме ли европейската валута
Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав
Росен Желязков с извънредно изявление