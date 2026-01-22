След влизането в Съвета за мир! Желязков с ключова среща

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата разговаряха в Давос преди учредяването на Съвета за мир.

„Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”, заяви премиерът Желязков.

Външният министър Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание и за възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес. „Умерената и балансирана външнополитическа позиция на България винаги ни е позволявала да играем конструктивна рола в намирането на работещи решения в името на мира и стабилността в регион, който е близо до България и чиято стабилност е определяща за предотвратяването на негативни последици за сигурността на нашия регион и цяла Европа, включително и нови мигрантски вълни”, допълни българският дипломат номер едно.

По време на разговора Николай Младенов увери премиера Росен Желязков, че инициативата за Съвета за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурният на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа. Младенов подчерта, че в устава на Съвета за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.

