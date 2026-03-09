Среща с представители на Републиканската народна партия /СНР/ в Турция проведе ДПС

Делегация на ДПС в състав Ерол Мюмюн, зам.- председател на ДПС и кмет на Кърджали, Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО и член на ЦОБ на ДПС, Неджми Али, член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел и народния представител от ДПС-НОВО НАЧАЛО Хюсеин Хафъзов проведе работна среща с Намък Тан – зам.- председател по международни отношения на Републиканската народна партия (CHP) и депутата от Републиканската народна партия /СНР/ Хасан Йозтюрк.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com