Пеевски за 3 март: Ще пазим свободна и независима България!

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българските граждани по повод националния празник 3 март и 148 години от Освобождението. В официално послание той заяви, че партията ще продължи да отстоява националния идеал за свободна и независима България. Пеевски призова хората да бъдат горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна държава. Акцент в изявлението му беше почитта към героите, дали живота си за свободата.

По думите му днешният ден е време за преклонение пред паметта на всички, които са се жертвали в името на най-висшата ценност за един народ - свободата. Той подчерта, че годишнината е не само исторически спомен, а и морален ориентир за съвременните поколения.

Пеевски заяви, че българският народ е доказал силата си дори в най-тежките и бурни времена. Според него именно тази устойчивост е съхранила националния идеал през десетилетията.

В посланието си лидерът на ДПС отбеляза, че за свободна, мирна и независима България партията се бори неизменно. Той увери, че формацията ще продължи да служи на хората и да отстоява тяхната сигурност и свобода.

Поздравът завършва с пожелание за единство и увереност в бъдещето на страната. Пеевски отправи апел националният празник да бъде повод за гордост и сплотеност около идеала за независима България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com