Стряскащите прогнози на Ванга и Нострадамус за 2026-та вече са факт

Земетресения, глобални конфликти, колапс на западната икономика и нова пандемия – това е прогнозата за 2026 г. на велики гадатели от миналото и настоящето, пише „Труд Нюз“. Изненадващо, Ванга, Нострадамус и съвременните индийски пророци са съгласни по основния въпрос: светът ще преживее тектонични промени.

Българската ясновидка

Предсказанията на българската ясновидка Ванга продължават да вълнуват умовете на милиони хора от десетилетия. Сред нейните пророчества са тези, отнасящи се до 2026 г., когато светът може да се сблъска с природни бедствия, причинени от човешка дейност. Глобалното затопляне и изчерпването на природните ресурси представляват опасност. Ванга говори за земетресения и заливане на бреговете.

Българската ясновидка предупреждава за заплаха от глобален конфликт. През 2026 г. отношенията между водещите световни сили ще се влошат. В Европа ще избухнат граждански вълнения, засягащи няколко държави. Съединените щати е вероятно да се изправят пред загуба на лидерство и настъпването на дълбоки икономически проблеми. Новата година ще бъде значима и за развитието на високите технологии, което ще доведе както до сериозни постижения, така и до нови заплахи.

Картината на Ванга за бъдещето съдържа и някои светли моменти. Например, очакват се големи пробиви в медицината, въпреки че пророчицата не уточнява кога ще се случат. По-конкретно, хората ще се научат да се борят с рака и ще бъде установено масово производство на трансплантируеми човешки органи (дори сърца). Експертите като цяло отбелязват точността на предсказанията на Баба Ванга в областта на медицината. Всъщност кръвните изследвания позволяват откриването на рак в ранен стадий и следователно борбата с тази ужасна болест.

Френският астролог

Земята ще преживее мощни земетресения, които ще нанесат огромни щети на големи градове.

Нострадамус е известен със своите загадъчни предсказания за бъдещето. Пророкът предрича глобални промени във всички сфери на обществото през новата година. Известните четиристишия, които се отнасят до събития през 2026 г., говорят за “голяма война”. Например, пророкът пише за “времето на царуването на Марс”, което е ясно свързано с въоръжен конфликт.

Френският астролог предсказва, че “Западът ще загуби светлината си”. Някои тълкуватели виждат тези редове като предвестник на енергийна криза в европейските страни. Нострадамус предупреждава за екологични бедствия – природни катаклизми, свързани с изменението на климата.

В едно от своите четиристишия френският астролог говори за “три огъня”, които ще възникнат от изток. Някои тълкуватели свързват тези думи с евентуална промяна в баланса на политическите сили и засилване на влиянието на източните страни. Според предсказанията на Нострадамус са възможни и технологични промени. Някои тълкуватели предполагат, че гадателят предрича откриването на нови енергийни източници.

Друга не толкова положителна поличба е нова пандемия. Нострадамус говори за завръщането на “голямата чума” от миналото. Болест, за която се смята, че е победена, може да се завърне.

