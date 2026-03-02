Ето кога изплащат пенсиите за март

Изплащането на пенсиите през март чрез „Български пощи“ ще започне на 9 март (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък), съобщава bTV.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 март 2026 г, предаде БГНЕС.

На 5 март на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март (понеделник).

