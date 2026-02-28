Официално от Тръмп. Бясна закана към Иран

Президентът Тръмп обяви официално, че американската армия е започнала „мащабни бойни операции“ в Иран.

По този начин той потвърди информацията, че израелските атаки над Техеран са координирани със САЩ.

„Иран се опита да възстанови ядрената си програма и разработва ракети с голям обсег, които заплашват САЩ и други страни. Ние ще унищожим ракетите на Иран и ще разрушим ракетната му индустрия до основи.

Иран е най-големият спонсор на тероризма в света. Те никога няма да имат ядрени оръжия. Ще го повторя – те никога няма да имат ядрени оръжия.

„Ще елиминираме заплахата, идваща от бруталния ирански режим. Нашата цел е да защитим американския народ, като унищожим заплахите, идващи от иранския режим", обяви Тръмп.

Ескалацията идва на фона на засиленото напрежение между Иран и Съединените щати заради ядрената програма на Техеран.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com