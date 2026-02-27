Има ли паника. Спешно решение за огромен язовир у нас

Започва контролирано изпускане на вода от язовир "Копринка", след като водоемът достигна 94% от общия си обем, пише Нова.

Решението е взето след извънредно заседание на Областната комисия по бедствия и аварии, свикано заради рязкото увеличаване на водните количества през последните дни. Притокът към язовира бил близо два пъти по-голям от изпусканите обеми, което наложило предприемането на превантивни мерки.

Повишени речни нива и локални наводнения: Каква е обстановката след обилните валежи в страната

Регулирането се извършва през изпускателите под язовирната стена и се очаква да продължи най-малко седмица. За ситуацията са уведомени всички населени места по поречието на река Тунджа, по която се отвежда основната част от водата. Целта е да се предотвратят разливи и риск за населението и инфраструктурата.

Основните водни количества се насочват към язовир "Жребчево", който в момента е запълнен на около 73% от капацитета си и разполага с достатъчен обем да поеме допълнителния приток.

Междувременно покачването на нивото на водата вече доведе до частичното заливане на т.нар. „потопена църква“ край село Запалня. Мнозина определят това като атракция, която не се е случвала през последните пет години.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com