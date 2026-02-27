4 дни магнитни бури! Мъките започват до часове

Краят на февруари и началото на март 2026 г. подготвят сериозно изпитание за хората, чувствителни към промените във времето. Поредица от мощни слънчеви изригвания предизвика поток от слънчев вятър, който ще достигне нашата планета още днес и ще причини продължителни геомагнитни колебания. RBC-Украйна дава подробна прогноза за магнитните бури от 27 февруари до 2 март.

Календар на магнитните бури: какво да очакваме

Преходът от зима към пролет ще протече при висока слънчева активност. Геомагнитната обстановка ще бъде напрегната, като пикът на натоварването ще бъде още в самото начало на периода.

27 февруари, петък

Начало на активността. Очаква се умерена магнитна буря (K-индекс 4). Повечето хора ще усетят само лека умора, сънливост или намалена концентрация.

28 февруари, събота

Пик на бурята. Геомагнитната активност ще се повиши до K-индекс 5, което съответства на буря от клас G1. Това е повишено ниво на интензивност, което може да причини силно главоболие, скокове в кръвното налягане и обостряне на хронични заболявания.

1 март, неделя

Слънчевата активност остава умерена – K-индекс 4. Възможни са общо влошаване на самочувствието, сънливост и болки в ставите, свързани с времето.

2 март, понеделник

Магнитната буря отслабва, като нивото спада до K-индекс 3. Въпреки това метеочувствителните хора може все още да усещат последиците ѝ под формата на слабост и раздразнителност.

