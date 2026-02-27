Слънчев, но ветровит уикенд, а на 3 март температурите ще...

Минималните температури утре ще бъдат между минус 5 и плюс 1 градус, в София - около минус 3, по Черноморието - от минус 2 до 0, а максималните между 8 и 13, в Югозападна България - до 15, в София - около 11, по Черноморието – от 6 по северното до 7° по южното крайбрежие.



Ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там също ще се установи предимно слънчево време. Ще проължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

И в планините ще преобладава слънчево време, но ще остане ветровито, с умерен, а по високите части - временно силен вятър, от изток-североизток.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена.



През първите два дни от новата седмица ще се задържи все още предимно слънчево, а температурите ще се повишават и в празничния вторник - 3 март, минималните в цялата страна ще са положителни, а максималните – ще бъдат между 14 и 19°.



В сряда ще има повече облаци, а на отделни места, главно в югозападните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

