Балканска държава стана магнит за туристите в Европа

Черна гора се утвърждава като една от най-динамично развиващите се туристически дестинации в Европа, като привлича с комбинация от лукс, природа и автентичност. Страната с население от около 620 000 души вече посреща близо 2.5 милиона туристи годишно и залага на модел, ориентиран към качество, а не към масовост.

Според министъра на туризма Симонида Кордич, цитирана от Euronews, именно недокоснатата природа, разнообразният релеф и истинските местни преживявания са основата на новата стратегия за развитие.

Големи международни вериги хотели изграждат мащабни комплекси по крайбрежието, особено в престижните зони Porto Montenegro и Бока Которска. В страната вече функционират около 500 хотела, като броят на бутиковите и петзвездните обекти расте. Целта е привличане на взискателни туристи, които търсят високо ниво на обслужване и спокойствие.

Черна гора разширява въздушните си връзки и днес е достъпна чрез повече от 60 авиокомпании. Двете международни летища - в Тиват и Подгорица, предлагат над 130 директни дестинации. От България за момента няма директни полети.

Черна гора носи следи от различни култури, видими в архитектурата, кухнята и традициите. На малка територия страната предлага впечатляващо разнообразие - от планински върхове до Адриатическо крайбрежие.

Петте национални парка, сред които и защитеният от ЮНЕСКО Дурмитор, привличат любители на планинския туризъм. Каньонът на река Тара е вторият най-дълъг в света след Гранд Каньон, а манастирът Острог остава едно от най-значимите духовни места на Балканите.

С близо 300 километра брегова линия Черна гора предлага едни от най-живописните гледки на Адриатика. Будва е центърът на туризма с древен град, плажове и оживен нощен живот. Улцин впечатлява с Велика плажа - над 13 километра фин пясък. Котор, защитен от ЮНЕСКО, е средновековен град, известен със своите крепости, а заливът му е едно от най-красивите природни образувания в Европа.

Черна гора използва еврото като валута, въпреки че не е член на ЕС, и поддържа активен курс към европейска интеграция с очаквания за членство около 2028 г. - още една причина да е достъпна дестинации за жителите на ЕС, отбелязва lifestyle.bg.

