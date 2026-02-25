Предложиха милиони на Ризова!

Станислав Балабанов от "Има такъв народ" (ИТН) се спречка с водещата на "Лице в лице" Цветанка Ризова, а после излезе с интересна оферта за 10 млн. към нея.

На първо място съм родител и трябва да си дадем въпроса като развито демократично общество - докога ще търпим тази наглост, където една политическа наглост налага - къде със сила, къде със зависимости. Служебният кабинет се нарича "Петрохан".

Това заяви в ефира на bTV зам.-председателят на ИТН Станислав Балабанов.

"Важно е когато са засегнати децата ни, ние да реагираме. На първо място сме граждани и родители и гледаме, че години наред една неправителствена организация е подпомагана от конкретна политическа сила.

Няколко години в синхрон с изпълнителната власт са се случвали ужасяващи неща в "Петрохан". Сега тази политическа сила отново е на власт, затова ще политизираме този случай", каза той.

"Искаме да защитим нормалността в държавата. Ще питаме и ще налагаме контрол, докато можем", категоричен бе Балабанов.

Всички неща, за които и ние разбираме, е от медиите. Много от нещата излизат първо в медиите. До нас достигат информации и от мейла, например това за ресторанта на "Дойран"", коментира той.

Той показа снимка, на която Калушев празнува с приятели "Трифон Зарезан", на която е с Тома Белев, както и с Борислав Сандов. Александър Йотков е един от назначените областни управители на Плевен. Има политици, които са в сериозни близки отношения с човек, с ред когото намерихме 6 трупа", заяви Балабанов.

"Ако аз и вие утре искаме да направим НПО, с вас ще защитаваме кауза. Искам да видя как по най-бързата писна ще създадем с вас това НПО. Аз ви уверявам, че докато се минат всички административни точки, ще мине много време. Това НПО е разрешено за 72 часа.

"Защо Бойко Рашков закрива цяло РПИ през онзи период от време, защо това НПО изпълнява функции на държавата?", запита той, но бе прекъснат от Ризова.

"Не ме оставяте да се изкажа", каза Балабанов.

"Ама искам повече теми да минем", оправда се тя.

Не ми давате да говоря", възмути се той.

"Версията отврати българското общество, важно е да се търси докрай истината", смята Балабанов.

"56 млн. лева са взели активистите около Тома Белев и Сандов, аз ще ви оставя да видите за какво говоря", каза той.

"Предлагам ви, ако нищо не стане от нас в политиката и телевизията, да си направим едно НПО и с вас ще броим колко орли ще минат някъде и ще усвоим 10 млн. за това нещо", завърши политикът.

