Фатален инцидент в Банско. Коя е причината

Днес следобед на ски пистите над Банско се случи трагичен инцидент, който шокира местните жители и любителите на зимните спортове.

Мъж на средна възраст, гражданин на Турция, загина на място, след като, докато се спускаше, напуснал обозначената писта и се сблъскал с дърво, съобщава Struma.com.

На мястото на инцидента бързо пристигнали спасителни екипи и медицински специалисти, които за съжаление само констатирали смъртта на мъжа.

В момента се провежда разследване за установяване на причините, довели до инцидента.

Според първоначалната информация, пострадалият е изгубил контрол над скоростта си и е напуснал безопасната зона на пистата преди да се удари в дървото.

