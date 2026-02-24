Още шокиращи подробности за педофилската мрежа на Калушев! Нови скандални записи

Нови потресаващи разкрития за аферата "Петрохан".

Разследване на криминалисти около дейността на ламата убиец и самоубиец разкрива шокиращи подробности за мащабна педофилска мрежа, ръководена от Ивайло Калушев.

Като председател на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, той е обвинен в заснемане на детска порнография и блудство с непълнолетни, пише в. „Уикенд“.

Калушев е примамвал момчета на нудистки плажове по Южното Черноморие, включително в районите на река Велека, „Делфин“, „Градина“, „Златна рибка“ и Приморско.

Жертвите са отвеждани в имот в странджанското село Българи, купен от Калушев през 2022 г. под предлог за лятна база на организацията му. При обиски там са открити скандални видеозаписи, доказващи, че непълнолетните гости, сред които убитите Николай и Сашко, са били принуждавани да се разхождат чисто голи в къщата.

Множество сигнали:

Първи сигнал: Твърдения за детско порно, незаконни оръжия и ръководене на будистка религиозна група в хижа „Петрохан“.

Втори сигнал: Изпратен от бабата и чичото на дете, изложено на риск.

Трети сигнал: За порнографски материали с деца, потвърден от проверки на МВР.

Въпреки сериозните данни, проверката за детско порно е прекратена през май 2023 г. поради „липса на данни“, а част от преписките мистериозно се изгубват при препращане между полицейските управления в Годеч и Костинброд. Тези разкрития повдигат сериозни въпроси за ефективността на органите на реда преди трагичния край на случая.

