За 10 години доходите ни нараснали с 45%

Според последните данни на Националния статистически институт доходите на българските домакинства отбелязват силен ръст през последните десет години.



България е на четвърто място в Европейския съюз по ръст на доходите на домакинствата за периода от 2014 до 2024 г.



Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% и по този показател отстъпваме само на Румъния, Унгария и Хърватия, където растежът е съответно 76, 55 и 51%.



Доходът на домакинствата показва колко пари те имат на разположение за харчене или спестяване. Показателят се измерва след приспадане на данъците върху доходите и пенсионните вноски. Той също включва и стойността на услугите като образование и здравеопазване, които домакинствата получават безплатно от правителствата и нестопанските организации.



През 2024 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство достигна 12 857 лева, което е с 18,5% повече спрямо 2023 г. Това е израз на нарастващите доходи на населението въпреки икономическите предизвикателства.

Експертите посочват, че основен двигател на този ръст са заплатите, които формират най-голям дял от общите доходи, както и растящите социални трансфери и пенсии през периода.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com