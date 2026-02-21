Неприятна новина за вторите пенсии

Размерът на изплащаните пожизнени пенсии от частни универсални пенсионни фондове ще бъде намален с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предстои да бъдат гласувани окончателно от парламента през следващата седмица.

Това ще стане с промяна на прогнозите за средната продължителност на живота и с отмяна на техническия лихвен процент.

В момента размерът на отпусканата пожизнена втора пенсия от универсален пенсионен фонд зависи от три параметъра - наличните пари по индивидуалната партида на осигурения, данни за средна продължителност на предстоящия живот, публикувани от Националния статистически институт (НСИ); и технически лихвен процент.

Промените в КСО по отношение на два от тези три параметъра водят до определяне на по-ниски втори пенсии.

Първата ключова промяна са използваните данни за средна продължителност на живота. В момента в КСО е записано, че пенсионните фондове използват публикуваните от НСИ данни. С промените от НСИ ще трябва да изготвят специални данни за очакваните години живот само на хората, “родени след 31 декември 1959 г., които подлежат на осигуряване за старост в държавното обществено осигуряване”. Така от сметките ще бъдат изключени хората, родени преди края на 1959 г., и тези, които не са осигурени за държавна пенсия. В резултат очакваната средна продължителност на живота на хората за целта на определяне на вторите пенсии ще нарасне.

Когато очакванията са човек да живее по-дълго, месечните плащания от натрупаната сума за втора пенсия трябва да бъдат по-малки. В резултат размерът на отпусканите пенсии от частните компании ще бъде намален.

Сега се използват общи биометрични таблици на НСИ за смъртност, включително за хора, които не са част от осигурителната система, коментира зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова по време на заседанието на бюджетната комисия към парламента, на което промените в КСО бяха гласувани на второ четене.

Хората, които не се осигуряват, имат по-малка продължителност на живота, допълни тя. С новите таблици за смъртност на осигурените се постига по-коректен биометричен риск, каза Йорданова.

Ще бъдат използвани само данни за продължителността на живота на хора, родени след 31 декември 1959 г., тъй като само те са осигурени за втора пенсия в частен фонд. Но има тенденция всяка година продължителността на живота да нараства, затова и тази промяна ще доведе до определяне на по-малки втори пенсии.

Промените предлагат математическо прецизиране, ако резервите са грешно сметнати, каквото и да дадем на осигурените резултатът ще е катастрофален, коментира Светла Несторова, главен изпълнителен директор на пенсионна компания “Доверие”.

Втората съществена промяна при определяне на размера на пенсиите е отпадането на техническия лихвен процент. Той отразява очакваната доходност от управление на парите на осигурените. Техническият лихвен процент се изчислява от пенсионната компания и се одобрява от Комисията за финансов надзор. Това създава конкуренция между компаниите.

Когато настъпи моментът за пенсиониране човек може да види с каква сума за втора пенсия разполага и каква пенсия би получил от универсалния си пенсионен фонд. Но може да провери в друга компания с какъв технически лихвен процент работят и, ако му предложат по-висока пенсия, може да смени фонда си.

С предложените промени всичко това отпада. Размерът на пенсиите ще се определя според натрупаните пари на осигурения. А след това пенсията ежегодно ще бъде актуализирана с не по-малко от 50 на сто от реализирания доход от управление на парите.





